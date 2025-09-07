Caso Gira, Vietri: “Da Comune Taranto solo silenzi, trasparenza optional”

Sul caso della presunta incompatibilità di Giorgia Gira, presidente di AMAT, Giampaolo Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, denuncia mancanza di chiarezza e silenzi istituzionali.

La Commissione di Garanzia e Controllo del Comune, convocata su sua richiesta, avrebbe dovuto fare luce sulla vicenda, ma l’incontro è stato segnato da assenze pesanti – sottolinea Vietri -: il sindaco Piero Bitetti, l’assessore Cataldino e lo stesso responsabile della trasparenza di AMAT non si sono presentati. “Avrebbero dovuto chiarire se fosse in corso una verifica, invece si è scelto di non affrontare il nodo centrale: il presidente di AMAT si trova o no in una condizione di incompatibilità?”, ha dichiarato.

Secondo Vietri, anche il collegio sindacale dell’azienda ha evitato di prendere posizione, limitandosi a rinvii e formalità. “Un muro di gomma che alimenta l’opacità e mina la fiducia dei cittadini. Persino la stessa Gira finora ha scelto il silenzio”.

Il capogruppo di FdI parla di trasparenza negata: “AMAT e amministrazione comunale sembrano dimenticare che gestiscono risorse pubbliche e che la fiducia si conquista con atti concreti, non con silenzi calcolati. La credibilità delle istituzioni non può essere messa in discussione in questo modo”.

