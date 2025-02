Caso Dorval: Il giudice sportivo chiede un supplemento di indagini

BARI – In merito alla presunta frase razzista pronunciata nei confronti di Mehdi Dorval del Bari, la Procura Federale sospende la decisione sulla squalifica del calciatore della Cremonese Franco Vazquez e si riserva di acquisire ulteriori elementi in ordine ai fatti accaduti al termine della gara dello scorso 15 febbraio.

Nonostante la pubblicazione del comunicato relativo alle decisioni del Giudice sportivo di Serie B relative alla 26ª giornata, per sapere se Franco Vázquez sarà squalificato per i presunti insulti razzisti nei confronti di Mehdi Dorval, bisognerà attendere ancora.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author