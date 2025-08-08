Caso Almasri, è scontro tra Governo, opposizioni e magistratura

Roma – Gli attriti tra politica e magistratura non si placano. Il Tribunale dei ministri ha chiesto l’autorizzazione a procedere per il caso Almasri nei confronti del sottosegretario Alfredo Mantovano, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del guardasigilli Carlo Nordio.

Accusati di concorso in favoreggiamento personale aggravato.

Nelle polemiche è finito anche il capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi.

Archiviata, la posizione della Premier, Giorgia Meloni che parla di un disegno politico intorno ad alcune decisioni della magistratura, soprattutto su temi dell’immigrazione come se in qualche maniera si volesse frenare l’opera di contrasto a quella illegale. Ma di mezzo ci sarebbe anche la riforma della Giustizia

