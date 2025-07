Casili (M5S): “Riapertura discarica Burgesi grave e imposta dall’alto”

L’esponente pentastellato: “Non esiste sviluppo possibile se continuiamo a considerare il Salento una pattumiera a cielo aperto”

“Una scelta gravissima, imposta senza alcun rispetto per i cittadini e le istituzioni locali”. È così che Cristian Casili, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, ha commentato la decisione della Regione Puglia di autorizzare la riapertura della discarica di Burgesi, nel territorio di Ugento (Lecce).

Secondo Casili, la comunicazione della riapertura è avvenuta tramite una nota dell’AGER inviata ai 17 comuni coinvolti, senza alcun passaggio preventivo né confronto con i rappresentanti istituzionali del territorio. “Come consiglieri salentini saremmo dovuti essere almeno informati. Invece abbiamo appreso tutto dalla burocrazia”, ha dichiarato.

Il consigliere ha annunciato la richiesta formale di una convocazione urgente in Commissione Ambiente alla presenza di Serena Triggiani, assessora regionale all’ambiente, e di Angelo Pansini, direttore del Dipartimento Garofoli e del direttore dell’AGER, per chiarire le ragioni e le modalità della decisione.

“Seguo da anni la vicenda Burgesi e ho sempre espresso una ferma contrarietà al progetto di sopraelevazione della discarica non per spirito campanilistico, ma per le gravi implicazioni sanitarie e ambientali che comporta”, ha sottolineato Casili.

Secondo l’esponente pentastellato, la delibera di riapertura sarebbe stata assunta in violazione delle procedure previste dalla legge, senza il necessario passaggio in consiglio regionale. “Il Piano Rifiuti non può essere modificato solo in Giunta. È un atto che calpesta la trasparenza e la democrazia”, ha aggiunto.

Casili ha poi ribadito la sua vicinanza alle comunità interessate, esprimendo preoccupazione per il persistente utilizzo del Salento come area di smaltimento, nonostante le gravi conseguenze già subite in termini di inquinamento e rischi per la salute. “Non si può continuare a chiedere sacrifici a territori già martoriati solo perché si è incapaci di pianificare una gestione dei rifiuti equa e sostenibile”.

Infine, l’appello alla Regione Puglia affinché revochi immediatamente la delibera: “Non esiste sviluppo possibile se continuiamo a considerare il Salento una pattumiera a cielo aperto. Sarò sempre al fianco dei cittadini che lottano per la tutela del proprio territorio”, ha concluso Casili.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author