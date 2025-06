Casili (M5S): “Inaccettabile impedire il voto sul tributo 630”

Il pentastellato accusa la Giunta pugliese: “Evita il confronto e diffonde dati fuorvianti”

Scontro aperto in consiglio regionale sul Consorzio Unico di bonifica e sul futuro del tributo 630. A innescare la polemica è Cristian Casili, consigliere del Movimento 5 Stelle, che denuncia il comportamento del Governo regionale, accusato di aver impedito il confronto democratico sull’emendamento da lui presentato per sospendere temporaneamente il tributo.

“È incomprensibile la posizione della Giunta su questa vicenda – dichiara Casili –. Ancora più grave è l’ostruzionismo nei confronti del mio emendamento, già presentato nella seduta precedente e ignorato oggi per la mancanza del numero legale. Il parere tecnico degli uffici è chiaro: non ci sono oneri a carico del bilancio regionale, quindi non c’è violazione dell’articolo 81 della Costituzione”.

Secondo Casili, la presunta assenza di copertura finanziaria sarebbe solo un pretesto per eludere il dibattito in Aula. Il consigliere punta il dito contro la diffusione di “dati imprecisi e fuorvianti” da parte della Giunta, che parlerebbe di mancati introiti per 12-14 milioni di euro. “Ma lo stesso commissario Ferraro, in audizione, ha dichiarato che il tasso di riscossione si ferma al 25%. Di quali cifre reali parliamo allora? Perché nessuno fornisce dati trasparenti?”.

L’emendamento proposto prevede la sospensione del tributo 630 fino all’approvazione dei nuovi piani di contribuenza, ancora assenti. Casili avverte che in queste condizioni si rischia una violazione del principio di legalità tributaria, con gravi conseguenze per cittadini e agricoltori.

Il consigliere ricorda anche che il Consiglio si era già espresso favorevolmente su una sua precedente mozione, ignorata dalla Giunta: “È inaccettabile ridurre il ruolo del Consiglio regionale a mera ratifica, e sostituire la discussione con ordini del giorno senza efficacia”.

Sull’eventualità di un’impugnativa da parte del Governo nazionale, Casili risponde: “Se la proposta fosse davvero incostituzionale, ci sono 60 giorni per sollevare rilievi. Ma finora nessun dato ufficiale supporta le obiezioni della Giunta”.

Infine, l’esponente pentastellato torna a denunciare la gestione del Consorzio Unico, definito “un ente in stato comatoso, tenuto in vita artificialmente, tra inefficienze e sprechi”. E rilancia l’appello a riportare ordine e legalità: “È il momento di votare l’emendamento, fermare la spirale di illegittimità e dare finalmente risposte ai cittadini”.

