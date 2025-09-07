Casertana-Potenza 3-2, le pagelle: Anatriello ancora “non pervenuto”

TOP E FLOP
TOP – Il migliore – nonostante la sconfitta – è Felippe: realizza la prima rete stagionale e crea, come sempre, tanto gioco
FLOP – Il peggiore è Anatriello: ancora alla ricerca della prima marcatura in campionato sbaglia al 30esimo un goal ad un metro da De Lucia
LE PAGELLE
Alastra 6 – Seppur incolpevole sui tre goal ne prende tre: è prodigioso su Proia al 25esimo e al minuto 37 sulla insidiosa punizione di Liotti
Adjapong 6 – Anche sulla fascia di non sua competenza fa un grande lavoro e deve tenere a bada uno come Kallon, crea l’assist a Felippe per la rete dell’1 a 1
Bachini 5 – sul secondo e terzo goal poteva fare qualcosina di più
Camigliano 5.5 –meno reattivo del solito
Novella 6 – macina chilometri sulla fascia, gli manca l’ultimo passaggio; sul primo goal si fa sorprendere e scavalcare dal cross
Felippe 7 – realizza il goal dell’1 a 1, crea tanto gioco, ci mette lo zampino su tutte le azioni in fase di costruzione
Siatounis 6 – impreciso nell’avvio di gara poi tiene bene il campo (dal 59′ Maisto 5.5: poco incisivo).
Erradi 6 – meno brillante del solito fa comunque una gara sufficiente: crea tanto ci prova al 38esimo con la palla di poco fori (dal 68′ Bruschi 6: ci prova da punizione al 72esimo, si mangia la rete del 3 a 3 al 77esimo: all’esordio fa capire le quali sono le sue qualità)
Mazzeo 5.5 – la maglia da titolare gli dà la spinta ma non quella giusta: poco incisivo (dal 59′ Castorani 5.5: non cambia gli equilibri del match, alta la conclusione al 70esimo)
Anatriello 5 – al 30esimo sbaglia un goal da 1 metro ma non è certamente sua la colpa della sconfitta anche se da lui ci si aspetta ben altro: non pervenuto, per il momento (dal 68′ Selleri 5: in mezz’ora non crea pericoli)
D’Auria 6.5 – è il migliore dell’attacco: tanta corsa e poi il bel gol nella ripresa
De Giorgio 5.5 – cinque goal in tre partite devono far rivedere qualcosa in fase difensiva: la squadra gioca bene e crea tanto ma raccoglie la prima sconfitta stagionale
potrebbe interessarti anche
Serie D, Laterza: “I miei ragazzi sono pronti”
Eccellenza, UC Bisceglie a caccia del bis allo Specchia di Galatina
Potenza, De Giorgio: “Abbiamo dominato, ma anche regalato tre gol”
Serie C/C, Casarano-Benevento 1-0: gli highlights
Serie C/C, Casertana-Potenza 3-2: gli highlights
Casarano-Benevento 1-0: Di Bari e Monticciolo nel post gara