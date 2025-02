Casertana, Pavanel: “Gara che non si può commentare’

La Casertana trionfa per 6-0 in un match senza storia contro il Taranto. Ai microfoni di Antenna Sud, il tecnico dei campani, Massimo Pavanel, ha comunque espresso parole di elogio nei confronti dei giovani calciatori ionici: “Voglio fare i complimenti ai giovanissimi ragazzi del Taranto per aver difeso i colori del club. Dal punto di vista tecnico, la partita è incommentabile. I ragazzi ionici, però, hanno combattuto con ardore e con coraggio”.

