Casertana-Foggia 4-0: trasferta da incubo al Pinto e Tascone manca un rigore

Definirla una serata da incubo potrebbe risultare riduttivo, ma il concetto resta sacrosanto. Il Foggia cade, e malamente, anche contro la Casertana: pesante 4-0, qualche errore ed occasione sprecata di troppo fanno il resto: è il quarto ko di fila che fa lanciare l’allarme anche in chiave playout, convincenti invece i rossoblù.

Formazioni: 4-3-3 per i pugliesi, 4-2-3-1 per i padroni di casa. Che passano in vantaggio con Egharevba al 17′: tiro a giro rasoterra ben calibrato, difficile per De Lucia arrivare sul pallone ma troppi nella circostanza gli spazi concessi. Reazione immediata al 19′: Emmausso pesca Touho, occasione propizia ma tiro debole e centrale. Al 39′ per il Foggia ci prova anche Pazienza, palla alta di poco sopra la traversa. Al 40′ prodezza di De Lucia su ripartenza campana e tentativo di finalizzazione ancora di Egharevba. Ma il portiere dauno nulla può fare al 43′: azione da biliardo per la Casertana. Cross di Kallon, sponda di testa ancora del 23 campano e zampata decisiva di Proia che insacca a porta semi sguarnita, 2-0.

Nella ripresa il Foggia parte con piglio più deciso: al 48′ dagli sviluppi di un calcio d’angolo Dutu coglie un palo clamoroso. Lo stesso che al 52′ coglie inizialmente Vano, ma con sorte decisamente migliore. Il suo diagonale prima centra il legno ma poi si insacca dal lato opposto, De Lucia è beffato, 3-0. Al 62′ gran tiro a giro di Bunino ancora per la Casertana, gesto tecnico di livello ma palo anche qui. Va meglio al 66′: tiro stavolta dai 20 metri, il 9 rossoblù insacca. Al 77′ il Foggia potrebbe accorciare le distanze: concesso un calcio di rigore per tocco di mano da parte di Gatti. Ma dal dischetto Tascone spreca: palla alta sopra la traversa. La fotografia perfetta di un finale di stagione che, adesso, fa un po’ di paura.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author