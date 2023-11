Casertana, Cangelosi: “Anche un pareggio ci poteva stare”

Contro la Virtus Francavilla, la Casertana ha messo a segno la quinta vittoria consecutiva del proprio campionato, agganciando il classifica l’Avellino sul gradino più basso del podio. Al termine del match mister Cangelosi ha commentato così il successo maturato alla Nuovarredo Arena: “Sapevamo di affrontare una squadra insidiosa, difficile da affrontare in casa loro. È una squadra che vanta un buon mix di giovani interessanti e di esperti all’altezza della categoria. Provano sempre a fare la partita ed all’inizio ci hanno messo in difficoltà. Sono stati bravi ad andare in vantaggio e noi a rimontarli. Nel secondo tempo la partita si è poi sporcata, ma devo ammettere che anche un pareggio ci poteva stare. Faccio comunque i complimenti a loro, perché hanno fatto un’ottima partita. Noi siamo riusciti a sfruttare un episodio favorevole e ci è bastato per vincerla”.

