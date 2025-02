Casertana-Audace Cerignola: le probabili formazioni del match

Il passo falso di Monopoli, Avellino e Benevento potrebbe agevolare il cammino dell’Audace Cerignola. Con un risultato positivo nel Monday night contro la Casertana, la compagine di Raffaele si ritroverebbe sola in vetta, dopo il duumvirato con la squadra di Colombo. L’impegno, però, è tutt’altro che agevole. Gli ofantini sfideranno una Casertana reduce da tre risultati utili consecutivi e a caccia di punti fondamentali per la salvezza. Entrambe le squadre, dunque, saranno pronte a darsi battaglia sul manto erboso del ‘Pinto’ di Caserta. Calcio d’inizio alle ore 20:30. Diretta testuale su www.antennasud.com .

Casertana, le ultime

Audace Cerignola, le ultime

I gialloblu inseguono un risultato storico, che coronerebbe un’altra stagione da protagonisti. Lo sa bene il tecnico Giuseppe Raffaele, alle prese con gli ultimi dubbi da sciogliere prima del calcio d’inizio. Bianchini è in vantaggio su McJannet e Sainz-Maza per sostituire lo squalificato Paolucci, mentre Achik scalpita per una maglia da titolare. In difesa, i recuperi di Ligi e Gonnelli insidiano la titolarità di Romano, con quest’ultimo però ancora favorito.

Le probabili formazioni

CASERTANA (4-3-2-1): Zanellati; Llano, Bacchetti, Kontek, Fabbri; Damian, Collodel, Proia; Kallon, Egharevba; Vano. All: Pavanel

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Romano, Martinelli, Visentin; Coccia, Tascone, Capomaggio, Bianchini, Russo; D’Andrea, Salvemini. All: Raffaele