Caserta : “Soddisfatto fin qui, dal mercato voglio giocatori che lottino per la maglia”

Dopo l’1-0 sul Campobasso, Fabio Caserta tira le somme del ritiro e guarda con fiducia al lavoro svolto sin qui. Il tecnico del Bari parte dalle sensazioni più immediate: “Le indicazioni fino a qui sono molto positive, i ragazzi dal primo giorno hanno subito dimostrato grande voglia di lavorare e sono stati disponibili. Sono contento, questa volta abbiamo affrontato un avversario che era più avanti rispetto agli altri due precedenti, una squadra ben organizzata”.

Nonostante la fatica accumulata, Caserta apprezza lo spirito del gruppo: “La pesantezza delle gambe si è avvertita un po’ di più, abbiamo fatto tanti allenamenti consecutivi, recuperando solo mezza giornata. Lavoriamo insieme da pochissimi giorni, c’è bisogno di tempo per far comprendere ai ragazzi quello che chiediamo, sia a livello difensivo che offensivo”.

Sul mercato non ha dubbi: conta la mentalità. “La vivo benissimo, il mercato è molto lungo. Ho parlato con la società e con i calciatori: ho voglia di calciatori che lottino per questa maglia”.

Parole di stima per Benali, ancora in bilico: “Sono molto contento di lui, per come si è presentato e per come sta lavorando. Se rimane sono molto contento, qualora dovesse decidere di andare via invece accetterò la scelta”.

Focus anche sui giovani, come Mavraj: “Ha ottime qualità fisiche e tecniche. Se mi dà le garanzie che cerco, di certo non guardo la carta d’identità. Sta crescendo tantissimo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author