Durante il processo nato dall’inchiesta sull’assegnazione delle case popolari a Lecce, l’ex assessore Monosi risponde al pubblico ministero Carducci in merito ai regali che spesso faceva ai suoi potenziali elettori. un’anteprima del nuovo format di Antenna Sud Processi di Puglia che andrà in onda mercoledì alle ore 21.15Durante il processo nato dall’inchiesta sull’assegnazione delle case popolari a Lecce, l’ex assessore risponde al pubblico ministero Carducci in merito ai regali che spesso faceva ai suoi potenziali elettori

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

