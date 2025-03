Casartigiani Taranto: nasce la categoria dei manutentori del verde

Casartigiani Taranto annuncia la nascita ufficiale della categoria dei manutentori del verde, un nuovo punto di riferimento per aziende e professionisti del settore. L’iniziativa punta a garantire tutela, rappresentanza e crescita per gli operatori del comparto, coinvolgendoli attivamente in incontri istituzionali e tavoli tecnici.

La decisione di creare un gruppo strutturato è maturata durante una riunione preliminare, dove i manutentori del verde di Taranto e provincia hanno analizzato criticità e prospettive future, evidenziando la necessità di maggiore coesione per affrontare le sfide del mercato.

“Questo passo rappresenta un segnale forte di riconoscimento per un settore fondamentale, che tutela e valorizza il nostro patrimonio verde e urbano”, dichiara Rosita Giaracuni, direttore di Casartigiani Taranto. “L’associazione sarà al fianco di questi professionisti, garantendo supporto, tutela e rappresentanza per promuovere il valore del loro lavoro”.

La nascita della categoria rappresenta un nuovo traguardo per l’artigianato locale e un’opportunità per rafforzare il settore a livello territoriale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author