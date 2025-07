Casartigiani Taranto contro l’abusivismo nell’installazione di impianti

“Condizionatori non a norma installati da chiunque: serve subito un blitz, sicurezza e ambiente sono a rischio”

Il fenomeno dell’abusivismo nel settore dell’impiantistica resta al centro dell’azione di contrasto promossa da Casartigiani Taranto, che torna a denunciare l’installazione irregolare di impianti, in particolare condizionatori, da parte di soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge. Secondo il sindacato, numerosi operatori commerciali vendono e installano climatizzatori senza garantire il rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto, obbligatoria per legge.

“Si tratta di una prassi che favorisce un mercato parallelo, privo di controlli e sicurezza, a danno delle imprese regolari e degli utenti”, ha affermato il segretario provinciale Stefano Castronuovo. L’assenza di documentazione tecnica, come il patentino F-Gas e le certificazioni previste, espone gli acquirenti a rischi ambientali e per l’incolumità personale.

Casartigiani richiama le normative che impongono che gli impianti siano realizzati esclusivamente da professionisti abilitati, in grado di rilasciare la relativa dichiarazione di conformità. Inoltre, il Regolamento (UE) 517/2014 sancisce che solo tecnici certificati possano installare, manutenere e smaltire impianti contenenti gas fluorurati, come i condizionatori.

L’associazione evidenzia anche l’obbligo, per ogni installazione, di registrare l’apparecchiatura nella Banca Dati FGAS, misura introdotta per garantire tracciabilità e rispetto delle norme ambientali.

“La presenza di installatori non autorizzati continua a danneggiare le imprese in regola e rappresenta una minaccia concreta alla sicurezza collettiva. Per questo abbiamo già sollecitato le autorità a intensificare i controlli e a prevedere sanzioni esemplari”, ha aggiunto Castronuovo.

Casartigiani Taranto rinnova quindi l’appello alle istituzioni affinché siano rafforzate le attività ispettive e si tutelino le imprese che operano nel rispetto delle normative vigenti, in un’ottica di legalità, qualità e sicurezza per i cittadini.

