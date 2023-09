Casartigiani Taranto chiede chiarezza sugli NCC abusivi

Casartigiani Taranto chiede chiarezza dall’assessorato e dalla direzione della Polizia Locale sui veicoli NCC (Noleggio con Conducente) abusivi, ossia sprovvisti di licenza obbligatoria, che sono attualmente in circolazione.

Negli ultimi mesi sono giunte diverse segnalazioni di utenti che avrebbero usufruito di servizi a pagamento, a disposizione di alcune strutture ricettive. Nello specifico, nelle località turistiche come San Vito, Lama e isole amministrative, B&B e affittacamere avrebbero trasportato i clienti, in località balneari, alla stazione di Taranto, all’autostazione e agli aeroporti di Bari e di Brindisi, con i propri mezzi a pagamento. Inoltre, è stata anche segnalata la mancanza di posti attrezzati al trasporto disabili, effettuati da soggetti non idonei, sprovvisti di apposita licenza e dei segni distintivi obbligatori.

Casartigiani Taranto reputa scorretta questa condotta perché non positiva nei riguardi dei clienti e dei turisti e che inoltre, veicola un’immagine negativa di alcuni esercenti, assolutamente non rispettosi della normativa nazionale vigente.

La sentenza n. 4898 del 4 agosto 2009 del Consiglio di Stato, sezione VI, ha stabilito che un’impresa, specialmente un’agenzia di viaggi, può immatricolare un veicolo per utilizzo personale per il trasporto degli acquirenti a titolo gratuito. Inoltre, queste direttive sono state estese anche dal Ministero dei Trasporti alle categorie Taxi o NCC come servizio di cortesia.

Casartigiani Taranto, pertanto, chiede all’assessorato e alla direzione competente che vengano attuati maggiori controlli presso le strutture ricettive, le stazioni e le autostazioni per contrastare l’abusivismo. Fenomeno che, inevitabilmente, danneggia gli associati cui esercitano la professione regolarmente e nel rispetto delle norme.

