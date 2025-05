Casartigiani Taranto apre il confronto con i candidati sindaco

Luca Lazzaro (Centrodestra) primo ospite del ciclo di incontri: “Serve una città normale e concreta”

Ha preso il via lunedì 5 maggio, presso la sede di Casartigiani Taranto in via Pasquale Santilli, il ciclo di incontri promosso dal sindacato datoriale con i candidati a sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative.

Il primo confronto ha visto protagonista Luca Lazzaro, candidato della coalizione di centrodestra e civici, accompagnato dall’onorevole Dario Iaia di Fratelli d’Italia. All’incontro hanno partecipato il direttore Rosita Giaracuni, il segretario provinciale Stefano Castronuovo, i membri del consiglio direttivo e numerosi associati.

Durante il suo intervento, Lazzaro ha ringraziato Casartigiani per il contributo offerto alle imprese del territorio, ricordando la collaborazione avviata negli anni in cui ricopriva la carica di presidente di Confagricoltura. “Ringrazio Stefano e Rosita per il lavoro portato avanti. Oggi servono risposte a sfide importanti che, se affrontate con visione, possono diventare opportunità per Taranto”, ha dichiarato.

Nel corso del dibattito, Castronuovo e Giaracuni hanno consegnato a Lazzaro e a Iaia un documento programmatico articolato in quattro aree tematiche: Lavoro, Sviluppo Economico, Infrastrutture e Welfare. Il documento, corredato da un’analisi aggiornata sull’occupazione e sull’andamento dell’impresa artigiana a Taranto e nel confronto regionale, propone azioni mirate come la valorizzazione del marchio territoriale dell’artigianato, il contrasto all’abusivismo, il rilancio delle aree PIP e ASI, e il miglioramento dell’accesso al credito per le microimprese.

Castronuovo ha inoltre passato in rassegna le criticità che toccano varie categorie, dai tassisti agli NCC, dalle imprese funebri agli artigiani tradizionali, evidenziando la necessità di interventi normativi e infrastrutturali per garantire condizioni eque e dignitose di lavoro.

L’onorevole Dario Iaia ha definito l’incontro “un’occasione importante per parlare del lavoro del Governo Meloni su Taranto”, citando come esempi le iniziative legate all’Acciaieria, ai Giochi del Mediterraneo e al CIS di Taranto. Ha ribadito la discontinuità della proposta del centrodestra con le precedenti amministrazioni: “È l’unica vera novità, coerente con la sfiducia all’ex sindaco Melucci. Serve un governo stabile e credibile, capace di affrontare le priorità di bilancio”.

Nel prosieguo del dibattito, Lazzaro ha illustrato alcuni punti centrali del suo programma: rilancio dell’impresa, sanità, mobilità, decoro urbano e servizi pubblici. “Mi candido come imprenditore, conoscendo le difficoltà di chi crea lavoro. Il porto è deserto, l’aeroporto fermo, le ferrovie inadeguate. I mestieri scompaiono, i giovani emigrano”, ha dichiarato.

Critico sulla gestione della Tari, considerata insostenibile per molte famiglie, ha sottolineato l’assenza di un secondo pronto soccorso e la mancanza di spazi per taxi e NCC. Ha poi parlato della privatizzazione degli asili nido comunali, definendola “espressione di un bilancio fragile da riequilibrare”. Tra le proposte, anche la creazione di un’accademia dei mestieri per preservare le maestrie artigiane e promuovere nuove competenze.

Al termine, Castronuovo ha rinnovato l’appello al confronto con chi si candida alla guida della città: “Gli artigiani sono il cuore dell’economia locale, stretti tra burocrazia, concorrenza sleale e mancanza di servizi. Serve attenzione vera, non promesse di campagna”.

Il prossimo incontro promosso da Casartigiani Taranto è in programma venerdì 9 maggio alle ore 17:00, con il candidato della coalizione civica Mirko Di Bello.

