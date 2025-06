Casartigiani: “Meno burocrazia, più infrastrutture per rilanciare il porto”

L’associazione di Taranto al neo commissario Gugliotti: “Avviamo un confronto costruttivo”

Casartigiani Taranto accoglie con favore la nomina di Giovanni Gugliotti a commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, incarico conferitogli da Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’associazione auspica che questa nuova fase amministrativa rappresenti anche l’avvio di un ciclo di incontri e confronto tra l’Autorità Portuale, le istituzioni locali e le associazioni di categoria.

Secondo Stefano Castronuovo, segretario provinciale di Casartigiani, “la nomina di un professionista che conosce a fondo la realtà del porto ionico è un’opportunità concreta per affrontare sfide rimaste a lungo irrisolte”.

Le criticità da affrontare: lavori, dogana e turismo

Tra le priorità segnalate da Casartigiani, spiccano le opere di ammodernamento infrastrutturale, come la cassa di colmata per l’ampliamento del V Sporgente e il dragaggio presso il molo polisettoriale. A queste si aggiunge la richiesta di arretrare la dogana, una misura che favorirebbe l’accessibilità turistica e l’attrattività del porto per il traffico crocieristico. “Questa modifica risolverebbe anche l’annosa questione dei taxi e NCC, che non hanno attualmente una collocazione funzionale all’interno del porto, limitando di fatto la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori”, sottolinea Castronuovo.

Più spazi pubblici e meno burocrazia

Casartigiani torna anche su un altro tema cruciale: la necessità di estendere le aree pubbliche all’interno del porto, riducendo progressivamente le concessioni private, per favorire uno sviluppo più equo e sostenibile delle attività. “È essenziale che il porto sia un’opportunità per tutta la comunità produttiva e non solo per pochi”, prosegue Castronuovo che tocca un altro punto critico come la burocrazia, spesso definita eccessiva, che “ostacola la competitività e rallenta ogni tentativo di rilancio”.

Un terminal per i mezzi pesanti connesso al sistema ferroviario

L’associazione individua inoltre come prioritaria la realizzazione di un terminal dedicato ai mezzi pesanti, integrato con una rete ferroviaria efficiente. Una struttura di questo tipo, secondo Casartigiani, rappresenterebbe un volano per la logistica multimodale, in grado di migliorare i collegamenti tra porto ed entroterra e di rendere lo scalo competitivo a livello nazionale e internazionale.

“Contribuire con spirito costruttivo”

“La nomina di Gugliotti non è solo un riconoscimento personale, ma anche un segnale di attenzione del Governo verso le esigenze del Mezzogiorno e della comunità tarantina. È il momento di imprimere una svolta concreta allo sviluppo del porto, puntando su una gestione efficiente e vicina al territorio. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, con spirito costruttivo e dialogo aperto”, conclude Castronuovo.

