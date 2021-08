Casarano | Vittima di un pestaggio, Giovanni lascia la città

Giovanni Maggiulli, l’uomo vittima alcuni giorni fa di un pestaggio da parte di un gruppo di minorenni che si è consumato in Piazza San Domenico, a Casarano, avrebbe deciso di lasciare la sua città e di trasferirsi in un altro comune. La notizia è stata diffusa durante il consiglio comunale di ieri sera dal Consigliere Marco Mastroleo, il primo che è intervenuto in suo soccorso e che ha assistito alla scena. Mastroleo ha aggiunto che la decisione di Giovanni sarebbe stata presa perché ha paura di ritorsioni.

A confermare la notizie è lo stesso Giovanni commentando un post facebook: