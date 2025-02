Casarano, vicino l’accordo con Helder Baldé

Siamo agli sgoccioli del calciomercato invernale, ma il mercato non si ferma. Anzi, in questi ultimi giorni si concretizzeranno diverse trattative, soprattutto in Serie D.

Il Casarano di Vito Di Bari sta lottando per la vittoria del Girone H e non vuole lasciare nulla di intentato per conquistare la Serie C. Per questo, nelle ultime ore, potrebbero esserci un paio di movimenti per il club rossoblù.

L’obiettivo principale della società è mettere a disposizione di Vito Di Bari un difensore centrale per rinforzare il pacchetto arretrato. L’ultimo nome finito sul taccuino dei pugliesi è Helder Baldé per il quale i rossoblu hanno fatto un sondaggio.

Baldé è un possente difensore centrale portoghese, alto 1,96 m. Attualmente gioca nella terza serie portoghese con l’Atletico CP, ma ha già vissuto un’esperienza in Italia con la maglia del Messina nella stagione 2023/2024.

