Batosta Casarano e rivoluzione in arrivo. Il 2-6 maturato al “Capozza” contro il Nola è pronto a scatenare un domino in casa rossoazzura: Calabuig verrà esonerato nella giornata di domani, si attende soltanto l’ufficialita ma ormai è una decisione già presa dal presidente Maci. Il suo successore potrebbe essere Alessanrdro Monticciolo: l’ex Team Altamura è uno delle piste più calde per il post Calabuig.