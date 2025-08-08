Casarano, ufficiale l’arrivo del difensore Daniele Celiento

Il Casarano ha annunciato l’ingaggio di Daniele Celiento, difensore centrale classe 1994. Napoletano di nascita e cresciuto nel settore giovanile del Napoli, è rimasto legato al club partenopeo fino al 2017, collezionando diverse esperienze in prestito, tutte in Serie C, con le maglie di Pistoiese, Siena, Viterbese, Pescara, Catanzaro, Bari, Cesena e Casertana. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Trapani, con cui ha disputato 28 partite e realizzato 2 gol. In carriera vanta 332 presenze complessive tra i tre gironi di Serie C, Coppa Italia e playoff di categoria, impreziosite da 26 reti.
