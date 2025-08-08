8 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Trapani-Taranto: Daniele Celiento e Patrizio Zerbo (foto Todaro/AntennaSud)

Casarano, ufficiale l’arrivo del difensore Daniele Celiento

Giovanni Scialpi 8 Agosto 2025
centered image

Il Casarano ha annunciato l’ingaggio di Daniele Celiento, difensore centrale classe 1994. Napoletano di nascita e cresciuto nel settore giovanile del Napoli, è rimasto legato al club partenopeo fino al 2017, collezionando diverse esperienze in prestito, tutte in Serie C, con le maglie di Pistoiese, Siena, Viterbese, Pescara, Catanzaro, Bari, Cesena e Casertana. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Trapani, con cui ha disputato 28 partite e realizzato 2 gol. In carriera vanta 332 presenze complessive tra i tre gironi di Serie C, Coppa Italia e playoff di categoria, impreziosite da 26 reti.

About Author

Giovanni Scialpi

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Barletta, 6-0 al Moliterno aspettando Palermo

8 Agosto 2025 Antonio Gargano

Eccellenza Lucana 2025/26: ufficiale il girone, al via la Coppa Italia il 31 agosto

8 Agosto 2025 Michael Logrippo

Taranto calcio, il sindaco invita Ladisa e Warren a unire le forze

8 Agosto 2025 Dante Sebastio

Celiento risolve col Trapani: il Casarano è pronto a chiudere

8 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

Altamura, per l’esperto Poli occasione di riscatto

8 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Bari, boom tifosi a San Siro ma abbonamenti a rilento

8 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

potrebbe interessarti anche

Casarano, ufficiale l’arrivo del difensore Daniele Celiento

8 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

Lecce: più controlli dopo atti vandalici in villa comunale

8 Agosto 2025 Anna Saponaro

Bari, grandi e piccini per riscoprire la tradizione della salsa

8 Agosto 2025 Antonella Fazio

Barletta, 6-0 al Moliterno aspettando Palermo

8 Agosto 2025 Antonio Gargano