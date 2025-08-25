Casarano-Trapani, le pagelle dei rossazzurri: Chiricò brilla ancora

È mancato solo il gol al Casarano di Vito Di Bari al debutto in campionato contro il Trapani. Una prestazione maiuscola quella dei rossazzurri, che pur non vincendo e pur non segnando hanno regalato una partita assai divertente ai presenti al Capozza. Queste le pagelle del match.

TOP E FLOP

TOP – CHIRICO’ 7

Se il buongiorno si vede dal mattino, allora il fantasista brindisino rischia di vivere una seconda gioventù a Casarano. Il primo ad abbassarsi in fase di non possesso. Colui che imposta, disegna, crea e inventa in quella offensiva. Fornisce due assist e calcia altrettante volte, ma senza fortuna. Per noi è lui l’MVP della partita.

FLOP – MALCORE 5

L’unica nota stonata di un Casarano a cui è mancato solo il gol. I movimenti e gli inserimenti sono giusti, ma manca l’ultimo tocco, quello decisivo, che lo ha contraddistinto per l’intera carriera. Clamorose due chance divorate nel secondo tempo, quando spara prima alto a porta sguarnita da due passi e poi calcia troppo debolmente a Galeotti battuto, dopo aver sfruttato bene l’errore di Pirrello. Ancora lontano dalla migliore condizione, ma anche lo scorso campionato era iniziato in maniera un po’ opaca. Come è finito? 17 gol e titolo di capocannoniere.

LE PAGELLE DEL CASARANO

CHIORRA 6.5

Chiamato in causa seriamente solo nei primi dodici minuti: bravo nel rispondere presente prima su Fischnaller e poi su Canotto. Gioca buona parte del secondo tempo da spettatore non pagante, ma dimostra un’ottima abilita palla al piede, dilettandosi anche in un dribbling fuori area nella seconda frazione di gara.

GEGA 6

Attento in fase difensiva, non corre rischi particolari. Serata di ordinaria amministrazione.

LULIC 6.5

Tanto preciso e puntuale in fase di contenimento, quanto prezioso in quella di costruzione. Di Bari lo conferma nel cuore della difesa e non sbaglia.

CELIENTO 6

Tra i tre centrali è quello che ha maggiori compiti e facoltà offensive. Si spinge spesso in avanti per alzare il baricentro della squadra, e quando decide di farlo sbaglia raramente. Rischia di farsi male dopo un brutto intervento di Di Noia.

CAJAZZO 6.5

Sulla fascia destra è il solito treno, riesce a calciare due volte ma in entrambi i casi un super Galeotti gli nega la gioia del gol. Al 26′ apparecchia la tavola per Pinto, che però sbaglia clamorosamente da due passi.

MAIELLO 6.5

È il faro del centrocampo del Casarano: brillante nelle scelte ed impeccabile nei passaggi. La sua partita, purtroppo, dura poco più di mezz’ora. Un problema all’adduttore della coscia destra lo costringe al cambio. Prova a stringere i denti, ma la voglia di restare in campo non basta per scongiurare il cambio.

LOGOLUSO 6.5

Fornisce di tacco un gran bell’assist per Cajazzo nel primo tempo. Appare particolarmente a proprio agio in questa categoria. Non un caso che l’anno scorso sia stato il giocatore di movimento più impiegato da mister Di Bari.

PINTO 6

Voto inevitabilmente condizionato dalla clamorosa palla gol sciupata alla mezz’ora da sotto misura. È l’unica novità di Di Bari rispetto alla gara di Coppa Italia (che ha saltato causa squalifica). Tanti chilometri percorsi e almeno tre palle gol, purtroppo, sciupate.

FERRARA 6.5

Sono bastati 73 minuti contro l’Altamura e 79 contro il Trapani per sciogliere i dubbi dei più scettici: l’11 può overperformare anche in Lega Pro, vestendo i panni da protagonista in un tridente da sogno.

D’ALENA (dal 36′) 6

Pur vantando caratteristiche diverse, entra al posto di Maiello e prova a non farne sentire la mancanza. Alla lunga ci riesce: eccezionale il contributo in fase difensiva.

ZANABONI (dal 71′) 6.5

Prende il posto di Malcore per gli ultimi venti minuti di gara e rischia di decidere il match. Al 88′ realizza il gol vittoria, ma l’arbitro annulla a causa di un presunto fallo in attacco su Celeghin. Neanche il FVS fa cambiare idea al direttore di gara, ma la decisione di campo appare severa.

MILLICO (dal 79′) sv

Entra al posto di uno stremato Ferrara per dare freschezza al reparto offensivo. Dieci minuti più recupero sono davvero però troppo pochi per poterne commentare la prestazione

DI DIO (dal 79′) sv

Titolare in coppa, perde il ballottaggio con Pinto alla prima di campionato. Prende il posto dell’ex Brindisi a dieci dal 90′ e fornisce con il piatone il pallone dell’1-0 a Zanaboni. Se il gol fosse stato convalidato, avrebbe messo a referto il primo assist della propria stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author