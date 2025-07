Casarano, tenta di bruciare la convivente con la benzina: arrestato

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Casarano (Lecce) con l’accusa di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe cosparso la convivente con della benzina nel tentativo di darle fuoco. Solo la reazione tempestiva della donna, riuscita a fuggire da un vicino mentre l’uomo cercava l’accendino, ha evitato una tragedia.

I fatti risalgono al 4 giugno scorso. L’uomo avrebbe reagito in modo violento a una banale richiesta d’aiuto della compagna che si era versata dell’olio mentre si trovava in auto. Il 40enne avrebbe risposto con una frase minacciosa, riportata anche nell’ordinanza firmata dalla giudice Anna Paola Capano: “Non ci credi che osci te mintu focu? (Non ci credi che oggi ti do fuoco?)”.

Secondo l’accusa, le condotte vessatorie andavano avanti dal 2017 e avrebbero coinvolto anche il figlio della donna, oggi di 7 anni. Oltre ai maltrattamenti, l’uomo è indagato anche per violenza sessuale. Avrebbe costretto la compagna a subire atti sessuali contro la sua volontà, minacciandola e impedendole di uscire o frequentare la palestra, arrivando a controllarla tramite telecamere installate in casa.

L’arrestato, assistito dall’avvocato Luca Puce, è stato condotto in carcere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. L’indagine, condotta dai Carabinieri, continua per accertare ulteriori elementi utili al caso.

