Casarano, sondaggio per Perez e Ekuban

Il Casarano guarda in casa Virtus Francavilla in queste ultime ore di mercato. Negli ultimi giorni il ds Francesco Montervino, secondo quanto appreso da Antenna Sud, ha sondato Ekuban della Virtus Francavilla (il cui trasferimento alla Pro Sesto è saltato all’ultimo istante). Oggi, invece, il club del presidente Maci pare si sia fiondato anche su Leonardo Perez che, nel frattempo, è in trattativa col Barletta.

