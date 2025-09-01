1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Foto: LaPresse

Casarano, sondaggio per Bellomo del Bari

Christian Cesario 1 Settembre 2025
centered image

Il Casarano continua ad agire sul mercato per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, i rossazzurri avrebbero sondato Nicola Bellomo, giocatore in uscita dal Bari: trattativa in corso, seguiranno sviluppi.

About Author

Christian Cesario

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Lecce, ufficiale la cessione di Oudin al Catanzaro

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Foggia, rilancio per Sylla del Monopoli

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Brindisi, si lavora per Gori del Cesena

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Audace Cerignola, trattativa per Gambale del Pineto

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Heraclea, Dionisio ad Antenna Sud: “Fatta per Ingrosso. Mercato chiuso? Cerchiamo un difensore”

1 Settembre 2025 Christian Cesario

Calciomercato, le trattative dell’ultimo giorno in tempo reale

1 Settembre 2025 Flavio Insalata

potrebbe interessarti anche

San Severo ospita l’edizione 2025 di “Puglia Tipica”

1 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Lecce, ufficiale la cessione di Oudin al Catanzaro

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Collegno, calciatore 13enne aggredito dal padre di un avversario

1 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Casarano, sondaggio per Bellomo del Bari

1 Settembre 2025 Christian Cesario