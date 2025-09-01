Casarano, sondaggio per Bellomo del Bari

Il Casarano continua ad agire sul mercato per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, i rossazzurri avrebbero sondato Nicola Bellomo, giocatore in uscita dal Bari: trattativa in corso, seguiranno sviluppi. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Christian Cesario See author's posts Tags: Bari bellomo casarano Continue Reading Previous Foggia, rilancio per Sylla del MonopoliNext Lecce, ufficiale la cessione di Oudin al Catanzaro potrebbe interessarti anche Lecce, ufficiale la cessione di Oudin al Catanzaro 1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri Foggia, rilancio per Sylla del Monopoli 1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri Brindisi, si lavora per Gori del Cesena 1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri Audace Cerignola, trattativa per Gambale del Pineto 1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri Heraclea, Dionisio ad Antenna Sud: “Fatta per Ingrosso. Mercato chiuso? Cerchiamo un difensore” 1 Settembre 2025 Christian Cesario Calciomercato, le trattative dell’ultimo giorno in tempo reale 1 Settembre 2025 Flavio Insalata
