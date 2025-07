Casarano, si tratta per l’ex Monza Zanaboni

Un ex Bari e Monza nel mirino del Casarano. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il club salentino sarebbe in trattativa con Emanuele Zanaboni, attaccante classe 2005 con un passato nelle giovanili dei biancorossi e lo scorso anno in prestito ai brianzoli. Zanaboni ha fatto rientro alla Pro Patria, titolare del suo cartellino, ma i rossazzurri vorrebbero portarlo in Puglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author