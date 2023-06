Casarano, si punta tutto su Laterza

Il Casarano è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Anche i pugliesi hanno sondato il terreno per Giuseppe Laterza, profilo che il DS Montervino conosce bene visto che in passato hanno vinto un campionato di Serie D a Taranto. Come anticipato nel corso della puntata di ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud, l’accordo potrebbe già chiudersi la prossima settimana. Sullo sfondo restano le candidature di Antonio Foglia Manzillo e Ciro Ginestra.

