Casarano: Si cerca intesa economica con Foglia Manzillo

Dopo l’esonero di Giovanni Costantino, il Casarano tratta con Antonio Foglia Manzillo. Nella mattinata di martedì 7 febbraio, il tecnico campano incontrerà il presidente Maci e il diesse Montervino per trovare l’intesa economica. In caso di esito positivo, Foglia Manzillo dirigerà la ripresa, altrimenti l’allenamento sarà guidato dal preparatore atletico Parabita. Foglia Manzillo è stato scelto tra una rosa di nomi che comprendeva anche Fabio Prosperi, vicino al Brindisi, Alessandro Potenza e Vincenzo Feola: per quest’ultimo si sarebbe trattato di un ritorno.

