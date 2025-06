Casarano, sequestro da oltre 2,3 milioni per frode fiscale

Operazione della Guardia di Finanza, che ha messo nel mirino due società e due imprenditori

La Guardia di Finanza di Lecce ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo superiore a 2,3 milioni di euro, in esecuzione di un decreto emesso dal Gip del Tribunale di Lecce, nell’ambito di un’inchiesta che ha coinvolto una società di capitali con sede a Casarano e due persone attive nel settore edilizio.

L’operazione, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce, ha portato al sequestro di disponibilità finanziarie e di un complesso residenziale e commerciale, frutto di un articolato sistema fraudolento, secondo quanto emerso dalle indagini.

Le investigazioni hanno ricostruito il meccanismo di frode, che vedeva il coinvolgimento di due società riconducibili allo stesso nucleo familiare. Nello specifico, una delle due società risultava gravemente indebitata nei confronti dell’erario e avviata verso la liquidazione, mentre la seconda era stata costituita con l’obiettivo di subentrare nella prosecuzione dell’attività imprenditoriale, rilevando l’attivo patrimoniale della prima.

L’indagine trae origine da una verifica fiscale eseguita nel 2024 nei confronti della società neo-costituita. In tale contesto sono stati recuperati a tassazione oltre 1,3 milioni di euro di ricavi non dichiarati. Durante gli accertamenti sono inoltre emerse gravi violazioni in materia di lavoro: le Fiamme Gialle hanno individuato 73 lavoratori irregolari, di cui 26 completamente in nero.

L’attività investigativa prosegue ora sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria per ulteriori approfondimenti sugli asset patrimoniali e sulle responsabilità penali dei soggetti coinvolti.

