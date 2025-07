Casarano senza freni: ha firmato anche Vincenzo Millico

Il Casarano è letteralmente scatenato sul mercato. Il direttore sportivo Antonio Obbiettivo sta letteralmente bruciando tutti chiudendo tutti i calciatori che aveva in elenco al termine dello scorso campionato. Da oggi anche Vincenzo Millico è un calciatore rossazzurro. Ecco il comunicato del club:

La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Vincenzo Millico, attaccante, classe 2000. Nato a Torino ma originario del barese, inizia a dare i primi calci al pallone nell’Atletico Mirafiori per poi passare alla Juventus nel 2008.Con il club bianconero resta per 3 anni, dopodiché nell’estate 2014 passa a titolo gratuito al Torino. Con il club granata percorre tutta la trafila delle formazioni giovanili. All’età di 17 anni, riceve la prima convocazione in Serie A. Nella stagione 2019-2020 viene inserito a tutti gli effetti in prima squadra debuttando nelle competizioni europee giocando il turno preliminare di Europa League Chiude la sua prima stagione in prima squadra con un bilancio di 16 presenze ed un gol. Il calciatore si trasferisce nel gennaio 2021 al Frosinone in Serie B, giocando solo 4 gare. Nell’estate passa in prestito al Cosenza chiudendo con 20 presenze e tre reti la sua prima stagione completa in prestito, rientrando a Torino per fine prestito. Poi viene ceduto al Cagliari dove colleziona 15 presenze. Nel 2023, Millico viene ceduto all’Ascoli collezionando 10 presenze. Nel 2024, passa a titolo definitivo al Foggia, scendendo in Serie C dove chiude la stagione con 15 presenze e due reti. Nel gennaio 2025 passa a titolo definitivo alla Ternana.

Nel 2018 è il titolare della Nazionale Under 19, giocando sia match amichevoli che match valevoli per la qualificazione all’europeo di categoria, mettendo insieme 7 presenze.

