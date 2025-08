Casarano senza freni: dopo Lulic è fatta anche per Daniele Celiento

Casarano scatenato sul mercato. il club del Presidente Antonio Filograna in giornata ha messo a segno due colpi ad effetto. E così, dopo Karlo Lulic, il direttore sportivo Antonio Obbiettivo ha chiuso l’accordo anche con Daniele Celiento, difensore classe 1994 del Trapani ed ex Bari. Celiento è cresciuto nel settore giovanile del Napoli. La prima esperienza tra i grandi risale al 2013/14 con il Viareggio in C. Nella terza serie milita anche con le maglie di Pistoiese, Siena, Viterbese, Catanzaro, Bari e Cesena.

