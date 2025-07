Casarano sempre più scatenato: rilancio per Arena, si avvicina anche l’attaccante Cerbone

Il Casarano continua a spingere per Matteo Arena. Come annunciato nei giorni scorso da Antenna Sud il club del Presidente Antonio Filograna ha presentato un’importante offerta per Matteo Arena, difensore della Spal, ex Monopoli, ed oggetto del desiderio di diversi top club di Serie C. Inoltre, sempre secondo quanto riferito da ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Su è vicinissimo Salvatore Cerbone classe 2007 dell’Ascoli. Un giovane attaccante sul quale c’era l’attenzione di molti club di Serie C.

