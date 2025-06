Casarano scatenato: pronta anche un’offerta per Matteo Arena

Giornata di grandi anteprime durante ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud. Il Casarano, in attesa del definitivo ok di Vincenzo Millico, è ad un passo dal portiere dell’Alcione Filippo Bacchin, classe 2002. L’accordo sarebbe davvero vicino. Da tempo il Casarano era sulle tracce di due portieri over per difendere la propria porta nel prossimo campionato di Serie C. Ma non è finita, perchè il club del Presidente Antonio Filograna è pronto a presentare un’offerta per Matteo Arena, difensore della Spal, ex Monopoli, ed oggetto del desiderio di diversi top club di Serie C.

