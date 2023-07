Casarano scatenato: è fatta anche per Falcone, Celli e Carotenuto

Casarano letteralmente scatenato sul mercato: oltre a Marko Rajkovic dal Francavilla in Sinni (LEGGI QUI), il club salentino è pronto ad annunciare altri colpi. Sono infatti in chiusura Luigi Falcone, fantasista ex (tra le altre) di Fasano, Lecce, Bitonto e Taranto, ed il difensore Alessandro Celli, lo scorso anno al Latina, in passato già in Puglia con addosso la casacca di Fidelis Andria e Virtus Francavilla. Chiuso anche l’accordo per la riconferma del portiere classe 2003 scuola Venezia Salvatore Carotenuto, già in forza al Casarano nel corso della passata stagione.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp