Casarano scatenato: attese le ufficialità di Millico, Bacchin e Chiorra

Raffaele Maiello è stato ufficializzato in tarda mattinata, ma anche Vincenzo Millico e Filippo Bacchin possono ormai essere considerati due nuovi calciatori del Casarano. Un triplo innesto confermato dal ds rossazzurro Antonio Obbiettivo in occasione dell’ultima puntata di speciale calciomercato, ma non è finita qui. Dopo anche quelle di Gega e Chiricò, sono previste nuove ufficialità ad inizio settimana.

Bacchin non sarà infatti l’unico portiere annunciato dalle serpi a stretto giro: nelle prossime ore è infatti previsto un l’affondo decisovo per Niccolò Chiorra, ossia l’estremo difensore di categoria superiore annunciato tra le righe da Obbiettivo venerdì sera ai nostri microfoni. Il classe 2001 di proprietà dell’Empoli, dopo aver raccolto due presenze in Serie B nel corso della passata stagione con addosso la casacca della Carrarese, potrebbe ambire ad un nuovo campionato di Serie C da protagonista, dopo quelli disputati a Lucca, Mantova e Taranto. Una soluzione, questa, che ostacolerà definitivamente il ritorno in Puglia di Gianmarco Chironi, portiere salentino reduce da un campionato di Serie D in forza al Varesina.

La pista Matteo Arena, intanto, è andata via via raffreddandosi, al punto di sfumare: il difensore barese avrebbe temporeggiato troppo, complice anche l’interessamento di Salernitana prima e Arezzo poi, spazientendo proprio il Casarano, ora propenso a virare altrove. Anche il Monopoli ha monitorato la situazione con interesse, valutando un possibile ritorno al Veneziani del classe ’99, già in forza al Gabbiano tra il 2019 ed il 2022.

Non solo over però, il Casarano ha chiuso a titolo definitivo anche per il giovane Salvatore Cerbone, terzino classe 2007 dell’Ascoli che verrà valutato in ritiro dai rossazzurri: non si esclude la possibilità che venga poi girato in prestito.

