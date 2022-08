Adesso è ufficiale: Andrea Saraniti, attaccante classe 1988, lascia il Taranto e si accorda con il Casarano, contratto biennale. “Presidente e direttore ci hanno veramente messo poco tempo per convincermi della bontà di questo progetto – ha dichiarato Saraniti subito dopo aver firmato il contratto con il Casarano -. La squadra allestita è di alto livello, ci sono tutte le condizioni per fare calcio nel mondo giusto. Conosco alcuni dei miei futuri compagni di squadra, per me sarà un piacere ritrovarli e tornare a giocare con loro. In queste settimane mi sono allenato duramente da solo per farmi trovare pronto. Non vedo l’ora di raggiungere la squadra e iniziare a lavorare con il gruppo”.