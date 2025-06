Casarano, Saraniti ai saluti: “Ho conosciuto gente che porterò sempre nel cuore”

Il Casarano saluta uno degli artefici della promozione in Serie C. Attraverso una lettera apparsa sul proprio profilo Instagram, Andrea Saraniti ha ringraziato la piazza rossazzurra, dopo aver realizzato 8 reti in 29 presenze nel campionato del ritorno tra i professionisti. Questo il messaggio dell’attaccante:

“Non è un addio. È solo un breve periodo di lontananza…come un soldato in missione che poi torna sempre a casa…

Sono stato fortunato ad aver fatto parte di questa famiglia. Fortunato ad aver condiviso lo spogliatoio con uomini di altri tempi…fortunato ad aver conosciuto gente che porterò sempre nel mio cuore.

Grazie allo staff per la professionalità che ha dimostrato da quando è arrivato e grazie per la fiducia che mi avete concesso in questi mesi. Antonio Filograna Sergio, grazie mille per averci fatto sentire parte di un progetto così bello e speciale. La promozione parte tutto da te, dalla tua filosofia di vita e dalla tua dedizione.

Grazie Fulvio Navone per avermi fatto sentire parte del progetto e grazie direttore Antonio Obbiettivo per aver creduto in me anche quest’anno.

Per concludere, gli ULTRAS della Curva: voi siete stati il perno principale ogni domenica, ogni minuto, ogni secondo. Onore a voi. Il vostro BARONE ROSSO”.

