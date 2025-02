Casarano, rubano borsa in chiesa: anziana li fa arrestare

Hanno approfittato della distrazione dei fedeli per rubare la borsa a un’anziana all’interno della Chiesa Madre di Casarano, in provincia di Lecce. La vittima, una pensionata vedova, si è accorta subito del furto e, uscita in strada, ha chiesto aiuto.

Proprio in quel momento una pattuglia dei carabinieri si trovava nelle vicinanze. Grazie alla descrizione fornita dall’anziana, i militari sono riusciti a individuare e bloccare i responsabili: una donna di 38 anni e un uomo di 42, entrambi del posto e già noti alle forze dell’ordine.

I due sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di furto aggravato e ora si trovano agli arresti domiciliari.

