Casarano, rinforzo in difesa: ecco l’ex Potenza Gyamfi

Colpo nel reparto difensivo per il Casarano di mister Di Bari che accoglie ufficialmente Bright Gyamfi: il classe 1996, attualmente svincolato, approda in rossoazzurro a titolo definitivo.

Di seguito, il comunicato del club salentino:

“La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Bright Gyamfi, difensore, classe 1996. Di origini ghanesi, Gyamfi è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha vinto il Torneo di Viareggio del 2015. Nel 2016 viene ceduto in prestito al Benevento e dopo aver conquistato la prima storica promozione in Serie A viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra sannita debuttando in Serie A, poi passa alla Reggiana per fare poi ritorno al Benevento nel 2022. Nell’estate dello stesso anno passa al Potenza e poi al Cosenza in Serie B. Nella passata stagione ha indossato la maglia del Messina. Complessivamente Gyamfi ha disputato 9 gare in Serie A, 76 in Serie B e 57 in Serie C”.

