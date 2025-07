Casarano, rinforzo in attacco: arriva Zanaboni

La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Emanuele Zanaboni classe 2005, attaccante.

Nato a Milano, muove i suoi primi passi nelle giovanili dell’Aurora Pro Patria 1919, dove esprime al meglio le sue qualità, esordendo tra i professionisti il 3 settembre 2023. A febbraio 2024 si trasferisce a titolo temporaneo al Bari, dove prima si rende protagonista nel campionato di Primavera 2 realizzando 7 reti in 12 presenze, poi viene aggregato alla Prima Squadra in Serie B. Nella scorsa stagione la Pro Patria lo gira in prestito al Monza, dove, nella formazione Primavera, gioca 37 gare, realizzando 13 reti.

Il calciatore è già a disposizione dell’allenatore Di Bari, nel ritiro di Cascia.

