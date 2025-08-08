Casarano, raggiunta quota mille abbonati. Filograna: “La società ringrazia di cuore”

CASARANO – Il profumo della Serie C si sente già nell’aria e la città risponde con passione. A pochi giorni dal via della nuova stagione, a Casarano cresce l’attesa per il ritorno tra i professionisti, dopo la storica promozione ottenuta lo scorso anno in Serie D.

Un segnale forte è arrivato dai tifosi: nelle ultime ore è stata superata quota 1.000 abbonamenti sottoscritti, un traguardo che rappresenta un record assoluto per la società rossazzurra.

A testimoniarlo è il comunicato ufficiale del presidente Antonio Filograna, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine:

“Il Casarano ‘chiama’, il tifoso risponde: superata quota 1.000 abbonati. È record! Il presidente Antonio Filograna, a nome della società, ringrazia, con il cuore, quanti hanno risposto ‘presente!’ aderendo ad una campagna abbonamenti destinata ad entrare nella storia, pur nella convinzione che si può dare ancora di più e stabilire un nuovo, entusiasmante record. Col cuore.”

