Casarano, pronto il prolungamento di Milos Milicevic. Piace anche Pacciardi

Il Casarano pensa anche ai giovani. Nelle prossime ore è in programma un incontro con Franco Micco, l’agente di Milos Milicevic, difensore, classe 2006. L’idea del Casarano è di prolungare il contratto del talento serbo. Il Casarano ha rifiutato offerte importanti da Empoli, e soprattutto Fiorentina. Ennesima dimostrazione della forza del club e sulla voglia di programmare.

Il Casarano segue con attenzione anche il difensore Federico Pacciardi, classe 1995 della Pianese, ex Messina. Piace anche Marco Nazzaro, centrocampista e capitano della Lazio Primavera. Il giocatore classe 2005 è in scadenza di contratto con il club capitolino e si libererà a parametro zero.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author