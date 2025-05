Casarano, pronto anche il rinnovo di Antonio D’Alena

Anche Antonio D’Alena è pronto a rinnovare con il Casarano. Dopo Andrea Andrea Saraniti, Matteo Legittimo e Antonio Guastamacchia (LEGGI QUI), anche l’esperto centrocampista ex Lucchese, Imolese e Torino è pronto a prolungare il suo rapporto con il club del Presidente Antonio Filograna. D’Alena è stato tra i principali protagonisti del Casarano nelle ultime due stagioni. Un calciatore che in Serie C può fare ancora meglio che in D vista la sua esperienza e le qualità tecniche.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author