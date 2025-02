Casarano, professore minacciato a scuola: si rifugia in bagno

Non si fermano gli episodi di violenza contro i docenti nelle scuole italiane. L’ultimo caso si è verificato a Casarano il 17 dicembre scorso, dove un insegnante è stato costretto a rifugiarsi in bagno per sfuggire all’aggressione di un genitore e del figlio maggiore.

Tutto è iniziato quando il professore ha assegnato quattro note disciplinari a uno studente durante la stessa lezione. Il ragazzo ha quindi chiamato il padre, chiedendogli di intervenire per “spaccare la faccia” all’insegnante. Il genitore, accompagnato dal figlio maggiore, si è effettivamente recato a scuola per “fare giustizia”. L’episodio ha generato momenti di forte tensione, tanto che il docente ha dovuto rifugiarsi in bagno fino all’arrivo dei carabinieri, che lo hanno poi scortato fuori dall’istituto.

Il professore ha presentato denuncia ed è assistito dall’avvocato Biagio Palamà. La magistratura sta ora esaminando il materiale investigativo e i reati ipotizzati sono violenza e oltraggio.

