Casarano, Pinto predica calma: “Il campionato è ancora lungo”

Il Casarano prova la fuga. I salentini sono in vetta al Girone H con quattro punti di distacco dalle inseguitrici Nocerina, Martina e Fidelis Andria. Tuttavia, il difensore dei rossoneri, Giovanni Pinto, predica calma nel corso di LuNeDì Puglia, in onda su Antenna Sud: “Quattro punti di distacco sono importanti e ci permettono di lavorare in maniera più serena ma il campionato è ancora lungo. È troppo presto per parlare da fuga, ci attendono diverse gare difficili. Dobbiamo ragionare partita dopo partita e pensare solamente a noi stessi. Il nuovo modulo? Ho sempre giocato come quinto nel 3-5-2, non è un ruolo nuovo per me. Il mister vuole una squadra che sappia giocare uomo contro uomo e serve essere pronti fisicamente. Posso anche adattarmi nel ruolo di terzo, mi metto a disposizione del mister”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author