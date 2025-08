Casarano, carenza di medici: rimodulate attività di Psichiatria

Mancano medici specialisti in Psichiatria e scarseggiano anche gli infermieri. Questa la ragione che ha spinto il dipartimento di salute mentale di Asl Lecce a rimodulare in via d’urgenza il servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’ospedale di Casarano, suscitando forte preoccupazione da parte di Confintesa Sanità.

Fino a nuovo ordine, infatti, sono stati sospesi i nuovi ricoveri, pur restando assicurata l’assistenza medica e infermieristica ai pazienti tuttora ricoverati.

Il servizio in pronta disponibilità notturna e festiva, invece, continuerà a essere garantito dal medesimo reparto ma dell’ospedale di Scorrano, mentre gli accessi e le richieste di consulenza psichiatrica e di ricovero, ed eventuali accessi autonomi saranno presi in carico dal pronto soccorso scorranese.

Una soluzione solo temporanea che, a detta di Asl Lecce, non metterebbe in alcun modo in discussione la qualità delle cure e del ricovero in condizioni di sicurezza dei pazienti. “Occorre sottolineare, – fa sapere l’azienda sanitaria attraverso una nota -, che i reparti di psichiatria con sedi nei presidi ospedalieri di Lecce, Galatina e Scorrano soddisfano pienamente i bisogni di ricovero e trattamento dei pazienti; la mobilità passiva (ovvero i ricoveri fuori provincia) è pari a zero”.

Intanto, la direzione strategica ha affidato al direttore del dipartimento di salute mentale, Serafino De Giorgi, il compito di verificare tutte le opzioni utili per ripristinare quanto prima le attività assistenziali.

Ma la soluzione non convince i sindacalisti di Confintesa Sanità, che avanzano dubbi e domande e chiedono risposte chiare e trasparenti. “È inaccettabile che una struttura come quella di Casarano, ospedale di base al pari di Galatina, venga penalizzata in termini di organico e risorse”, ha dichiarato il segretario regionale Davide Rizzello.

Per questo, il ramo locale di Confintesa avanza una serie di richieste, tra cui: il ripristino totale e immediato dell’attività del reparto; un piano urgente di assunzione del personale e trasparenza sui criteri di assegnazione dello stesso; pari dignità per tutte le strutture sanitarie del territorio.

