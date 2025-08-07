Casarano, ospedale Ferrari: il Sindaco scrive a Regione e Asl

Con una nota indirizzata ai vertici della Regione Puglia e di Asl Lecce, il sindaco di Casarano, Ottavio De Nuzzo, nelle scorse ore ha espresso disappunto per gli ultimi provvedimenti che incidono sui reparti di Psichiatria e Anestesia dell’ospedale cittadino.

Al “Francesco Ferrari”, infatti, per carenza di medici specialisti e infermieri, sono stati temporaneamente sospesi i ricoveri in Psichiatria e ridotta la guardia attiva di Anestesia nei turni pomeridiani e festivi. Una decisione che, a detta del primo cittadino, rappresenta “un ulteriore passo in un processo di progressivo depotenziamento del nosocomio, già oggetto negli ultimi anni di continui ridimensionamenti”.

E per di più, secondo De Nuzzo, la soluzione adottata in via d’emergenza, risulterebbe ancora più grave considerato il periodo estivo, durante il quale l’utenza dell’ospedale cresce fino a raggiungere le 700 mila presenze.

«L’ospedale “Ferrari”, – scrive il Sindaco nella nota -, rappresenta da sempre un presidio strategico per il sud Salento, divenuto punto di riferimento per un’intera area vasta. È per questo che non possiamo accettare che decisioni organizzative, pur nella complessità della gestione sanitaria, si traducano di fatto in uno smantellamento delle sue funzioni fondamentali».

La missiva, indirizzata al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, all’assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese e al direttore sanitario di Asl Lecce, Stefano Rossi, si chiude con la richiesta di un incontro urgente per valutare soluzioni concrete.

«È quanto mai necessario reintegrare i servizi sospesi e mettersi al lavoro, attraverso un piano di valorizzazione e potenziamento del “Ferrari”», conclude De Nuzzo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author