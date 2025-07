Casarano, Obbiettivo: “Vogliamo fare bella figura in Serie C”

Sarà il Team Altamura il primo avversario del Casarano nella stagione 2025/26. Le due pugliesi, infatti, si sfideranno nel primo turno di Coppa Italia di Serie C. Una sfida dal sapore particolare per il ds dei salentini Antonio Obbiettivo, come dichiarato ai microfoni di Antenna Sud: “Sono contento di affrontare l’Altamura, ritroverò compagni di viaggio con cui conquistai la Serie C. Sarà un test importante per capire a che punto siamo”.

Un Casarano protagonista anche nel mercato, con Obbiettivo ancora alla ricerca di elementi in grado di rafforzare il gruppo a disposizione di Di Bari: “Con il mister abbiamo deciso di riconfermare 11 giocatori, a cui abbiamo aggiunto calciatori importanti e di grande esperienza. Siamo contenti del lavoro svolto, possiamo ancora migliorare e colmare qualche lacuna, soprattutto in difesa con un paio di calciatori. Lulic è un giocatore che ci interessa ma non dipende solo da noi. Insieme a lui stiamo analizzando altri tre o quattro profili. Non punteremo al minutaggio ma abbiamo scelto alcuni ragazzi importanti. Pacciardi e Pellacani ci sono stati proposti, nelle prossime ore avremo la possibilità di ufficializzare quelli che ci interessano davvero”.

L’obiettivo primario del Casarano resta la salvezza ma senza porsi limiti, come dichiarato da Obbiettivo: “La salvezza è il primo obiettivo ma vogliamo fare bella figura davanti al nostro pubblico e in un torneo che ci vedrà protagonisti. Vogliamo dimostrare di saper fare calcio a certi livelli”.

