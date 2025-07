Casarano, Obbiettivo conferma: “In arrivo Bacchin, Millico e un altro portiere”

Casarano molto attivo in queste ore di calcio. Dopo le riconferme, il club rossazzurro sta lavorando agli acquisti, con il ds Antonio Obbiettivo che nel corso dello Speciale Calciomercato su Antenna Sud ha preannunciato arrivi imminenti: “Stiamo lavorando con molta cautela, senza troppi allarmismi. Abbiamo già portato a casa giocatori che riteniamo utili, non vogliamo fare il passo più lungo della gamba. Ci stiamo muovendo con autorevolezza. Matteo Arena è stato un obiettivo ma noi non dobbiamo convincere nessuno. È un grande calciatore, ha altre aspettative ma ci stiamo guardando intorno per cercare altri calciatori. Abbiamo già chiuso Bacchin e abbiamo già depositato il contratto, nelle prossime ore verranno effettuate le ufficializzazioni del caso. Siamo in attesa anche di un altro portiere. Albertazzi? Non lo abbiamo mai trattato, arriverà un altro estremo difensore di categoria superiore che potremmo annunciare a breve. Chiorra ci piace, può fare al caso nostro. Millico? Avremo il trasferimento definitivo nelle prossime ore, le operazioni sono già concluse. Cerbone è un obiettivo, lo porteremo in ritiro e lo valuteremo”.

