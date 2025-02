Casarano-Nocerina: posticipato il calcio d’inizio e indetta la giornata “pro-Casarano”

Cambia l’orario del match tra Casarano e Nocerina, in programma domenica 2 marzo al ‘Capozza’. La sfida rappresenterà uno snodo cruciale per la lotta al vertice del Girone H di Serie D, dove i campani insidiano i salentini. Come concordato tra le società, il calcio d’inizio avverrà alle ore 15:00, anziché alle 14:30. Inoltre, la compagine rossoblu ha indetto la giornata “pro-Casarano”, per cui non saranno valide le tessere di abbondamento per assistere all’incontro. I possessori di abbonamento potranno esercitare il loro diritto di prelazione sul loro posto abituale occupato, fino alle ore 21:00 di mercoledì 26 febbraio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author